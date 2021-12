Poetas Lirinha e Antônio Marinho participam da Festa Literária de Uauá

Na I Festa Literária de Uauá (FLIU), agendada para os dias 14, 15 e 16 de novembro, no município de Uauá, a mesa inaugural de debate contará com as presenças do poeta Antônio Marinho e do músico, compositor e escritor José Paes Lira, o Lirinha, ex-vocalista da banda Cordel do Fogo Encantado. O encontro, que começa às 19h30, vai girar em torno do tema “Dois dedos de prosa e um tanto de poesia”. O curador da FLIU, Maviael Melo, explica que idealizou a primeira mesa temática a partir das palavras do poeta Chico Pedrosa, que diz ser o cordel “uma coisa santa, uma coisa abençoada, uma coisa tradicional que deve ser respeitada”.

Também poeta, compositor e cantor, Maviael Melo reforça que o cordel é um dos meios de divulgação da cultura popular através da literatura e que fazê-lo é ter habilidade de juntar palavras para fazer as estrofes e saber medir a distância entre uma e outra. “Antônio Marinho e Lirinha fazem tudo de primeira qualidade. Além de escreverem como manda o figurino, declamam como ninguém”, destaca Maviael, que irá mediar o debate entre os dois convidados pernambucanos.

Natural de Salvador, Manoel Neto será o homenageado da primeira edição da Festa Literária de Uauá. Coordenador do Centro de Estudos Euclydes da Cunha (CEEC/UNEB), o historiador, poeta, escritor e roteirista é considerado uma das mais respeitadas autoridades acadêmicas da Bahia sobre a temática de Canudos. Por seu trabalho, recebeu o título de cidadão de Uauá, em reconhecimento ao seu envolvimento com o município e toda a região que foi palco da Guerra de Canudos.

Sobre a FLIU –

Além dos encontros entre os autores e o público, a primeira edição da Festa Literária de Uauá contará com apresentações musicais com artistas locais e nacionais e de teatro, além de oficinas, artes visuais, filmes e uma programação infantil batizada de Fliuzinha. Realizada pela Uauá Projetos Criativos Público, a FLIU foi idealizada por Mercia Beatriz, com coordenação e produção de Ellen Ferreira, Lorena Ribeiro e Antônio Nikiel. O evento tem o apoio do Governo do Estado por meio das secretaria estaduais de Desenvolvimento Rural e de Educação; da Fundação Pedro Calmon; e da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa), além do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (COOPERCUC) e do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA).

