Plantação com cerca de 2,5 mil pés de maconha é localizada em povoado de Juazeiro

Uma ação policial localizou cerca de 2,5 mil pés de maconha no povoado de Vila São Francisco, no município de Juazeiro, no Centro-Norte baiano. Os policiais agiram a partir de uma denúncia anônima feita à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE).

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que, depois de comprovadas as informações, os policiais civis se deslocaram até o local e identificaram a plantação, onde também foram encontrados adubo, defensivos agrícolas, baldes e outros itens usados para o cultivo da erva.

Ainda conforme a SSP-BA, toda a plantação foi erradicada e amostras foram colhidas e serão submetidas à perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os responsáveis pelo cultivo ainda estão sob investigação.

