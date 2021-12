Piscicultores de Conceição da Feira recebem filhotes de tilápias e bolsões

Os piscicultores de Conceição da Feira serão beneficiados com a doação de 32 mil alevinos (filhotes de peixes) de tilápias e dez bolsões para a criação dos animais. A ação será realizada nesta terça-feira (12), Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia. Os peixes e bolsões serão entregues às 6h30 na Estação de Piscicultura da empresa, em Jequié (na Estrada da Barragem de Pedras, à margem esquerda do Rio de Contas). Representantes da colônia de pescadores Z-92 serão responsáveis por receber os animais e fazer a distribuição entre as 32 famílias beneficiadas pela iniciativa. “Esta doação tem um significativo aumento de renda para as famílias e uma importante estratégia de aumento da produção de pescado da Bahia. Os peixes estarão prontos para a despesca (retirada das aguadas e comercialização ou consumo) em um prazo de seis a oito meses, quando deverão estar pesando, em média, de 900 gramas”, explica o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveria Júnior.

