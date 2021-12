Piscicultores de Cafarnaum recebem 50 mil filhotes de tambaquis

Piscicultores de Cafarnaum, a 447 km de Salvador, serão beneficiados, nesta sexta-feira (2) com a doação de 50 mil alevinos (filhotes de peixes) de tambaquis. A ação faz parte do programa de peixamento da Bahia Pesca (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado), que fará a entrega aos representantes da Câmara de Vereadores do município e doarão para 80 famílias da cidade. A distribuição está agendada para às 12h, no Açude da Vereda, na Rua Beira Rio, em Cafarnaum.

“São famílias de pequenos produtores que já têm a capacidade técnica para criar os peixes, mas que não tinham recursos suficientes para obter os alevinos. Agora, com a doação, eles podem dar início aos seus processos produtivos e aumentar sua renda ou garantir comida na mesa”, explica o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior.

adblock ativo