Pintor automotivo é assassinado a tiros em oficina de Feira de Santana

Um pintor automotivo de 34 anos, identificado como Valdeci da Silva dos Santos, foi assassinado a tiros, por volta das 10h desta sexta-feira, 26, no bairro Conceição, em Feira de Santana. O homicídio ocorreu dentro de uma oficina mecânica, na Rua Belém do São Francisco.

De acordo com informações do Acorda Cidade, um homem efetuou vários disparos e um dos tiros atingiu também o dono da oficina, que foi socorrido para um hospital da região. O pintor foi atingido nas costas, braço, pernas e cabeça.

Segundo o site, moradores informaram que a vítima ia ao local com frequência. Ele residia no bairro Alto do Rosário e tinha passagens pela delegacia. Em fevereiro de 2019, ele foi preso por posse de arma.

