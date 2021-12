Pescadores de Conceição da Feira serão cadastrados em programas sociais e de crédito

Pescadores do município de Conceição de Feira receberão, nesta sexta-feira (9), as Declarações de Aptidão (DAP) ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), emitidas pela Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado. O documento é indispensável para acesso a políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa de Habitação Popular, além do próprio PRONAF.

Serão cadastrados cerca de 45 profissionais no CadCidadão - sistema que registra a sua situação social e econômica e encaminha-os para programas sociais e de crédito dos governos federal e estadual. Os documentos serão entregues no salão de eventos da prefeitura municipal , no centro da cidade.

Com a DAP, destaca o o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior, “o pescador é reconhecido como produtor rural e pode acessar diversos programas do Governo Federal para o desenvolvimento da pesca e da aquicultura, como financiamentos com baixas taxa de juros e programas de habitação popular”.

Para ter direito ao documento, completa a coordenadora de Promoção Social da empresa, Eliana Carla Ramos, o pescador deve ter a maior parte de sua renda obtida com a atividade pesqueira ou aquicultura. “A DAP é indispensável para acesso a políticas públicas. Profissionais da pesca que desejam obter o documento podem se dirigir ao local, das 9h às 17h, para fazer o seu cadastro”.

adblock ativo