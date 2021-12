Pequenos agropecuaristas familiares são beneficiados pela CODEVASF

A agricultora Tatiane Andrade de Carvalho, de 27 anos, presidente da Associação Comunitária de Destoque – que representa o pequeno povoado localizado na zona rural do município de Morro do Chapéu, na região Norte da Bahia – não mediu esforços para reorganizar a entidade. Determinada, ela se juntou a outros moradores e foi em busca de melhorias para a sua comunidade, onde vivem cerca de 150 pessoas ligadas à pequena agropecuária. O ponto de partida, conta, foi conseguir todos os documentos visando a legalização da entidade da qual é liderança.

“Devido a falta de documentação da Associação, já perdemos a chance de possuir um trator, que muito iria nos ajudar no campo. Mas, depois que organizamos tudo, fomos em busca de benfeitorias”. Um dos lugares onde Tatiane bateu à porta foi na Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), em Juazeiro.

A ideia surgiu depois de uma pesquisa na internet, como conta o produtor Ademar Ferreira de Andrade, 64 anos: “Eu não tenho muito conhecimento de computador, mas olhei no site da CODEVASF e vi o trabalho que a companhia desenvolve nessa região, principalmente em relação à doação de equipamento para a agricultura. Então resolvemos correr atrás para ver se a gente também conseguia alguma coisa e deu certo”, comemora.

A Associação Comunitária de Destoque foi beneficiada com um conjunto de equipamentos e acessórios para trituração e ensilagem de plantas forrageiras, composto por uma base para o motor a diesel, que movimenta, através de polias e correias, as engrenagens de um picador de palma ou mandioca, e realiza a ensilagem das forrageiras.

RECURSOS INVESTIDOS - O investimento da CODEVASF foi de R$ 10,5 mil – recursos oriundos do Orçamento Geral da União, destinados à companhia por emenda parlamentar. O transporte e a entrega do equipamento foram realizados pela equipe da Unidade de Desenvolvimento Territorial da Gerência Regional de Revitalização (6ª GRR/UDT), da Superintendência Regional da CODEVASF, em Juazeiro. No momento da entrega, os técnicos repassaram aos produtores informações sobre cuidados básicos com o maquinário, destacando a boa boa produtividade do equipamento, além de ser econômico por usar diesel.

DESTOQUE - A comunidade de Destoque fica a cerca de 25 quilômetros da sede de Morro do Chapéu, município localizado na região da Chapada Diamantina. O povoado é acessível por meio de estradas vicinais e reúne cerca de 60 famílias, a maioria delas pratica a Agricultura Familiar e possui pequenos rebanhos de caprinos e ovinos. O pai da presidente da Associação Comunitária de Destoque, Milton Pinheiro de Carvalho, 63 anos, mora há 26 anos na comunidade, onde cria um pequeno rebanho de bovinos. “Para alimentar meus animais, muitas vezes eu retirava a vegetação do acostamento das estradas, encostas ou do meio da Caatinga, e dava sem triturar para eles. Com a chegada da forrageira, além de melhorar a maneira de alimentar o rebanho, ainda vou poder armazenar”.

Ademar Ferreira, o agricultor que descobriu a CODEVASF pela internet, também comemora a chegada do maquinário: “Antes eu cortava a forragem com facão, e isso causa muito desperdício. Agora, com a forrageira, esse trabalho vai ficar mais leve e os resultados vão melhorar”, acredita.

A Unidade de Desenvolvimento Territorial da CODEVASF, em Juazeiro, prevê que até o final do ano deverão ser entregues às associações localizadas na área de sua atuação (27 municípios) cerca de 80 kits de equipamentos agrícolas, compostos por tratores, carretas agrícolas, arados, grades niveladoras e forrageiras.

