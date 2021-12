Pavimentação de 18 quilômetros da BA-046 é inaugurada

A pavimentação de mais 18 km da BA-046, que liga os municípios de Canarana e Barro Alto, foi entregue oficialmente à população nesta quarta-feira (6), pelo governador Rui Costa. A obra foi realizada com recursos orçados em R$ 3,38 milhões. "Essa visita simboliza a conclusão da estrada Canarana-Barro Alto. Não é fácil governar em um momento de crise, mas com muito esforço chegaremos até o final do ano com a marca de cinco mil quilômetros de estradas baianas recuperadas ou pavimentadas do zero", destacou Rui Costa.

Por essa estrada circulam cerca de 320 veículos por dia. Além dos habitantes de Barro Alto, moradores das cidades de Canarana, Barra do Mendes, Ibipeba, Lapão e Souto Soares também serão beneficiados diretamente, totalizando aproximadamente 110 mil pessoas.

Durante a visita a Barro Alto, o governador assinou ordem de serviço para início das obras de um sistema simplificado de abastecimento de água. Na intervenção, que vai beneficiar famílias da localidade de Cabaceiras, serão aplicados R$ 150 mil. Mais um documento foi assinado para garantir a realização de obras da rede de distribuição de água para os distritos de Descoberto, em Canarana, e de Lajedinho, em Barro Alto, orçadas em R$470 mil. Rui Costa assinou, também, a ordem de serviço para o início imediato da construção de uma quadra poliesportiva, no povoado de Mandacaru.

Ainda no município, o governador entregou 1.022 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), representando um investimento superior a R$ 107 mil. De posse do documento, o pequeno produtor tem acesso à concessão de crédito agrícola pelas instituições financeiras. Além disso, quatro ambulâncias convencionais e uma ambulância tipo van foram entregues para Barro Alto, Canarana, Gentio do Ouro, América Dourada e Central.

