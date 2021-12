Particularidades de casamentos revelados em imagens rendem prêmio a fotógrafo feirense

Dois registros feitos em casamentos distintos contam histórias de amor em espontâneas cenas de emoção e alegria. Em uma das fotos, o noivo com seu pai, emocionados, derramam lágrimas sobre fortes expressões faciais. A outra retrata os noivos e o padre no altar, todos envolvidos em uma gargalhada contagiante. Poderiam ser meras fotografias de um casório se a naturalidade capturada daquele instante não sobrepusesse à cerimônia em si. Um olhar mais apurado e sensível percebe que o momento foi registrado em seu melhor ângulo e com uma técnica adequada. O autor das imagens descritas é o fotógrafo feirense Murilo Mascarenhas, que acaba de ser premiado duplamente pela Bride Association, considerada a maior associação de fotógrafos de casamento do Brasil.

Por conta das duas fotografias, o profissional mantém-se como o único representante feirense premiado e o segundo da Bahia aos olhos da Bride Association. Em suas imagens, Murilo tem como foco a captura da espontaneidade do momento. Para isto, ele conta que deixa fluir a sua empatia pelas pessoas e pelo contexto do casamento. Os atores da cena, garante o fotógrafo, só dependem de um pequeno estímulo. “Mas não podemos dizer: agora se emocione. É necessária a aproximação com as pessoas e bastante delicadeza para que isso aconteça com naturalidade. A confiança é a base do nosso trabalho. Dessa forma, elas se sentem seguras, a ponto de demonstrar os sentimentos que estão mais protegidos; como foi o caso do noivo com seu o pai”, detalha.

Os momentos espontâneos de um casamento, ressalta Murilo, requerem a máxima atenção, já que acontecem de repente e, se o profissional não estiver preparado, perde o registro. Na foto do casal gargalhando, recorda, a noiva colocou a aliança no dedo errado. Depois que ela terminou de colocar, o noivo retirou o anel calmamente e o devolveu. Ninguém entendeu a princípio, depois ele falou baixinho e a noiva caiu na gargalhada, contagiando todos que tinham percebido o que tinha acontecido, inclusive o padre. “Nesses casos, a gente tem que estar bem posicionado e preparado para agir o tempo todo. Os casamentos podem ter o mesmo ritual, mas cada um tem a sua particularidade. E é justamente nisso que estamos focados”, explica.

Murilo & Rebeça

O baiano Murilo, 34, tem como sócia a esposa paraibana Rebeca Mascarenhas, 33. Os dois atuam como fotógrafos de casamento em Feira de Santana e na região desde 2014 e já acumulam oito premiações ao longo da carreira. Antes de se apaixonar pela fotografia, ele atuava como corretor de imóveis. Ao conhecer Rebeca, que é formada em Produção Cultural, Murilo a arrastou para a aventura da fotografia. “Hoje, somos totalmente dedicados à fotografia de casamento e de famílias. Não paramos de estudar, de nos atualizarmos para trazer o melhor para os casais e famílias que atendemos. A gente se encontrou por intermédio de uma amiga querida, que mais tarde tornou-se oficialmente madrinha. Nos conhecemos no dia 8 de abril e, depois de 5 dias, oficializamos o namoro. Rápido não foi? O amor tem dessas coisas” escreveram no texto de apresentação dos dois, no seu site .

Murilo conta que já gostava de fotografia como um hobby para relaxar. O despertar para a área se deu, de fato, quando ainda atuava como corretor e recebeu um convite para registrar o casamento de um amigo. Depois disso, outras oportunidades surgiram e há três anos ele e Rebeca optaram por uma vida com qualidade e pela satisfação profissional de um trabalho que proporciona ao casal de fotógrafos contar histórias de amor através da delicadeza e da rapidez de um instante.

