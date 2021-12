Palestras e balcão de empregabilidade são realizadas em Feira de Santana

Palestras e balcão de empregabilidade serão promovidos em Feira de Santana, entre os dias 25 e 27 de setembro, das 19h às 21h, na sede da Faculdade Pitágoras, na Av. José Falcão da Silva, no bairro Queimadinha. O evento, que integra a programação da Semana de Administração da instituição, é gratuito e trará orientações para o mercado de trabalho.

Dentre as palestras que serão realizadas estão: "Um golaço de gestão: administrando clubes de futebol", com o mestre em Administração e ex-conselheiro do Esporte Clube Bahia, Marcelo Ferreira, e "Moedas brasileiras e fascínio da Numismática", com o professor Edvaldo Landulfo.

No balcão de empregabilidade, os participantes contarão com uma equipe de especialistas em Carreira e Recursos Humanos e receberão orientações sobre como preparar um bom currículo, comportamento em entrevista de emprego, o que o profissional não deve fazer quando está desempregado e os canais de comunicação que apresentam os melhores resultados na busca por uma oportunidade.

As informações completas sobre a programação e como participar podem ser obtidas por meio do telefone (75) 3322-9100.

