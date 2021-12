Pai e filho são mortos a tiros em Feira de Santana; polícia investiga vingança

Dois homens foram mortos a tiros na noite deste sábado, 3, rua Alexandre Dumas, no bairro Gabriela, em Feira de Santana, a 116 km de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são pai e filho.

Conforme o órgão, apenas o pai, foi identificado na ação. Nivaldo Brito, de 53 anos, estava no interior da casa no momento do crime e foi atingido por disparos de arma de fogo. Já seu filho, tentou fugir e acabou sendo alcançado pelo autores do tiros em um terreno vizinho.

Ainda segundo a PC, este último é suspeito de cometer um assassinato contra sua companheira, também no sábado, 3, na rua Alan Flamengo, no bairro Caraíbas.

"Assim que a equipe chegou ao local, foi verificado que uma das vítimas, se tratava do autor do feminicídio que teria acontecido na madrugada próximo ao local do crime, e a outra vítima, era justamente o pai desse rapaz. Inclusive, foi o próprio Nivaldo que informou a Polícia do acontecido. Enquanto a Polícia Civil realizava o levantamento cadavérico, ele estava próximo explicando a situação de quem se tratava o suspeito, informando que era pai do rapaz e a vítima estava tendo um relacionamento com seu filho, e desta vez, ele que foi a vítima", explicou a delegada Danielle Matias, ao Acorda Cidade.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que estudo a motivação do crime como vingança pela morte da mulher. "Essa é uma das hipóteses de ter sido vingança, pela morte que aconteceu nesta madrugada. Provavelmente o pai foi defender o filho e mesmo sem ter relação com a situação, acabou sendo vítima. Todo procedimento será encaminhado para a Delegacia de Homicídios (DH), e qualquer informação que as pessoas tenham e que possam informar a polícia, basta procurar a DH, que poderá ajudar a elucidar este crime", completou.

