Operação contra tráfico de drogas cumpre mandados de prisão em municípios baianos

Comandada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigação Criminal (GAECO), a Operação “Capinagem” foi deflagrada nos municípios de Jacobina, Capim Grosso e Ponto Novo, nesta quarta-feira (1º), para combater uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. A ação visa cumprir 11 mandados de prisão e nove de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos ligados à organização criminosa, estes últimos expedidos pelo Juízo da Vara Criminal de Capim Grosso.

A operação é realizada com o apoio das promotorias de Jacobina e Capim Grosso, da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI), do Ministério Público do Estado e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ação também conta com o suporte da 91ª Companhia Independente da Polícia Militar (PM), da Rondesp Norte e da Polícia Civil, através da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN) de Jacobina.

