ONGs de Campo Formoso lançam projeto “Mercado de Oportunidades”

ONGs do município de Campo Formoso lançam o projeto “Mercado de Oportunidades”, durante seminário realizado esta semana, no Espaço Cultural Cândido Ribeiro Peralva, da Câmara Municipal. Autoridades e líderes de comunidade locais discutiram a produção sustentável e o cooperativismo, a partir do trabalho com Sistemas Agroflorestais (SAFs), quintais produtivos, produção artesanal e capacitação artística cultural. À frente das discussões estavam representantes da Associação de Líderes Comunitários (LiderAção), da Associação Cultural dos Pequenos Artesãos da Vila Encantada (CARIAM) e da Associação Cultural Raízes e Asas (ACRA).

Apoiado pelo BMZ (Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento) e a ONG alemã Aktionskreis Pater Beda, o projeto “Mercado de Oportunidades” visa buscar a produção sustentável, a comercialização cooperativista, a formação política sobre alternativas de renda e o consumo consciente e economia solidária no Nordeste do Brasil. A ação terá a duração de dois anos e será realizada por sete entidades parceiras nos Estados do Maranhão, Piauí e Bahia, que juntas trabalharão para desenvolver o cooperativismo e a economia solidária no Nordeste brasileiro.

