Obras de reforma do Aeroporto de Guanambi deverão ser entregues em junho

Em fase de finalização, com 96% já executadas, as obras de recuperação da pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Guanambi, bem como do pátio de estacionamento de aeronaves, deverão ser concluídas em junho. A reforma, cujo investimento foi de R$ 7 milhões, é do Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (SEINFRA).

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Estado (SECOM), a restauração do Aeroporto de Guanambi teve como objetivo a adequação do equipamento, visando aumentar a resistência da área de movimentação de aeronaves para possibilitar a sua operação com aviação regular para receber voos comerciais. Atualmente, o local opera com aviação geral de voos fretados e particulares.

O secretário da Infraestrutura do Estado, Marcus Cavalcanti, ressalta que o Aeroporto de Guanambi é um dos mais importantes do Sertão Produtivo, região em grande desenvolvimento econômico no Estado. “A cidade de Guanambi possui uma concentração de empresas de energia eólica e solar. Com isso, o equipamento contribuirá no suporte logístico dos materiais no município”.

