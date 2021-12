Obras da Policlínica Regional de Saúde de Jacobina são vistoriadas

As obras da Policlínica Regional de Saúde de Jacobina, que deverá ser entregue à população no início de 2019, foram vistoriadas pelo Secretário Estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, esta semana. Com um investimento de cerca de R$ 24 milhões do governo do Estado, a unidade vai oferecer atendimento em diversas especialidades para moradores de Jacobina e outros 16 municípios da região. Além de consultas médicas com especialistas, afirmou o gestor, serão oferecidos exames de alta complexidade.

“Aqui os pacientes terão acesso a exames como ressonância magnética e tomografia e a consultas com especialistas como cardiologista, endocrinologista e angiologista", ressaltou o secretário da Saúde. Ele disse ainda que, além do investimento para a construção da policlínica, o governo do Estado vai destinar cerca de R$ 3,2 milhões para a reabertura do Hospital Regional Vicentina Goulart. “Está faltando apenas a contrapartida da Prefeitura de Jacobina para que a unidade passe a funcionar”.

