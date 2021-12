Obra de recuperação de 13 quilômetros da BA-120 é autorizada

A recuperação dos 13 quilômetros da BA-120 que ligam os municípios de Santo Estevão e Ipecaetá foi autorizada pelo governador Rui Costa, que assinou a ordem de serviço, nesta terça-feira (17), em visita à região. Com um investimento de R$ 4,27 milhões, as intervenções beneficiarão 80.500 habitantes da região. Na cidade, também foi autorizado o convênio entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (CONDER), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), e a prefeitura de Ipecaetá para calçamento do povoado de Serrote, no valor de R$ 600 mil.

Rui Costa ressaltou que a ida dele ao município foi para honrar o compromisso que havia assumido de recuperar a estrada. “Viemos dar início à realização desse desejo da população de ter um acesso de boa qualidade, com segurança e conforto. Vamos concluir esse trecho em oito, nove meses, e quando viermos inaugurá-lo, começaremos o novo trecho até o povoado de Cavunge”, disse o governador. A prefeita Sueder Silva lembrou das dificuldades enfrentadas durante o tempo em que a população esperou pela obra: “Esses 13 quilômetros representam muito para Ipecaetá. Representa mais saúde, educação e desenvolvimento para o nosso município”.

Na oportunidade, Rui Costa também fez a entrega de dois veículos que atenderão as secretarias municipais de Ação Social e de Educação. Além disso, entregou 507 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para pequenos proprietários de terra. Também foram distribuídas cinco mil mudas de Ipês Roxo e Amarelo, Jussara e Açaí, que beneficiarão 150 agricultores familiares cadastrados no Sistema de Solicitação de Mudas e Sementes.

adblock ativo