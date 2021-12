Núcleo Especial de Atendimento à Mulher é inaugurado em Irecê

O município de Irecê passa a contar com uma unidade voltada específica para atendimento de mulheres vítimas de violência. O Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) foi inaugurado pelo governador Rui Costa e o secretário da Segurança Pública (SSP), Ricardo Mandarino nesta segunda-feira, 21, e já está aberto para atendimento à comunidade.

O novo centro conta com equipe própria voltada ao atendimento do público feminino, e realizará projetos de conscientização contra a cultura do machismo no município. A unidade está localizada na rua Santo André, número 119, bairro CoopIrecê.

"Essa é mais uma iniciativa da SSP para reforçar o combate à violência doméstica, esse mal secular que infelizmente persiste nos dias atuais ", afirmou o secretário Ricardo Mandarino.

Essa é a quarta Neam instalada na Bahia, sendo as outras localizadas nos municípios de Santo Antônio de Jesus, Jacobina e Itapetinga.

A delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, informou que há previsão de lançamento de outros núcleos nos municípios de Santo Amaro, Serrinha e Seabra. "Para além do lançamento de novas unidades, estamos reforçando a capacitação dos nossos policiais para que o atendimento às vítimas seja cada vez mais profissional e acolhedor", afirmou.

Atualmente, além dos atendimentos nos núcleos, a Bahia também possui 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams), com estruturas de maior porte, voltadas para a apuração de crimes contra o público feminino, além de levar à Justiça aqueles que cometem crimes relacionados ao machismo.

