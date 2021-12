Novos parques eólicos serão construídos em municípios baianos

O grupo francês EDF Renewables irá investir R$ 1,3 bilhão na construção de parques eólicos em municípios baianos. Na segunda-feira (20), o governador Rui Costa assinou nove protocolos de intenções para a implantação dos projetos de energia eólica na Bahia. Com investimento de R$ 1,371 bilhão, os equipamentos serão instalados em Iraquara, Souto Soares e Campo Formoso.

“São novos investimentos em energia eólica e esperamos que, em breve, tenhamos também em energia solar, favorecendo a região da Chapada Diamantina. Investimentos que chegam para gerar riqueza e emprego e fortalecer o que a Bahia tem como uma vantagem competitiva grande, que é a energia sustentável. Os empregos são gerados não apenas na implantação, mas na manutenção desses equipamentos", destacou Rui Costa.

O diretor-presidente da EDF Renewables no Brasil, Paulo Abranches, relatou que a empresa já possui outros empreendimentos em energia eólica em funcionamento na Bahia e que, com os novos parques, totalizará R$ 3 bilhões em investimentos no setor de energias renováveis no Estado. "Um terço já foi investido nos municípios vizinhos a Morro do Chapéu e dois terços estão sendo implantados. Esses parques já estão em construção e a previsão é de entrada em operação em 2020/2021”, explicou, ressaltando que 80% das 700 contratações na fase de construção serão de mão de obra local.

