Novo tremor de terra é registrado em Jacobina

Um tremor de terra foi registrado no município de Jacobina, no Centro-Norte baiano, na madrugada desta sexta-feira, 25, conforme informações do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Segundo o LabSis, as estações sismográficas registraram a magnitude preliminar de 1.8 mR. Não há informações de que os moradores do município ou da região tenham escutado ou sentido o evento que ocorreu às 03h45.

No último dia 15, o município tinha registrado o último evento sismológico, com magnitude de 1.7 mR. Com o novo evento, este é o quinto tremor sentido na cidade apenas neste mês de junho.

O LabSis informou que segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e também na região Nordeste do país.

