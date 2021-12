Novo colégio estadual é inaugurado em Feira de Santana

O Colégio Estadual Fênix, localizado no bairro de Viveiros, em Feira de Santana, foi inaugurado na quinta-feira, pelo governador Rui Costa. A unidade possui seis salas de aula, quadra poliesportiva coberta, laboratórios de ciências e informática, sala multimídia, cozinha, refeitório, biblioteca, além de salas de administração e área externa, com capacidade para atender mais de mil estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental 2 ao 3º ano do Ensino Médio. As obras contaram com um investimento de R$ 2,6 milhões.

Durante a solenidade de inauguração, Rui Costa falou sobre a importância da entrega do novo colégio. “A unidade vai oferecer condições melhores para a criançada e juventude estudarem. Peço que cuidem desta escola, tanto os profissionais quanto os alunos, e também as famílias. Digo sempre que colégio nenhum é do prefeito, governador, vereador ou deputado. A escola é um patrimônio que pertence a toda a comunidade em que está inserida. Portanto, é preciso que seja cuidada e preservada por todos”.

A diretora Lucinalva Oliveira ressaltou que o colégio vai melhorar a qualidade de ensino para os alunos da região. “A escola é um beneficio enorme para as pessoas que moram aqui, porque essa é uma comunidade muito afastada do centro. Há muitos anos a população espera esse espaço, em especial os pais que não vão mais ter que se deslocar para outras regiões para levarem seus filhos para a escola. Aqui os alunos poderão estudar com conforto para aprender. Além de toda a estrutura moderna, essa escola também possui a primeira quadra coberta de toda a rede estadual de Feira de Santana para a prática esportiva”, comemorou a gestora.

A licitação para a recuperação da pavimentação do acesso entre o bairro Viveiros e o Anel Rodoviário da cidade também foi anunciada pelo governador, que investiu R$ 383 mil para beneficiar 120 mil moradores da região. Ainda durante a solenidade, Rui entregou 22 viaturas para os municípios de Abrantes, Camacan, Curaçá, Dias D’ávila, Ibotirama, Ipiaú, Lençóis, Medeiros Netos, Porto Seguro, Seabra e Valença, em um investimento de R$ 536,54 mil.

