Municípios do Leste baiano recebem 120 novas viaturas policiais

Destinadas à Polícia Militar da Bahia (PMBA), 120 novas viaturas foram entregues aos municípios do Leste baiano, pelo governador Rui Costa. A entrega dos veículos foi feita nesta sexta-feira (30), no 1º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação (BEIC), em Feira de Santana, onde 20 unidades pertencentes à PMBA – entre companhias independentes e batalhões – receberam viaturas, beneficiando três milhões de baianos. Os equipamentos visam o reforço do policiamento preventivo e ostensivo de 88 municípios da região em uma ação cujo investimento foi de R$19 milhões, referente a um contrato global válido por 30 meses, que permite o uso e a manutenção das viaturas distribuídas em todo o território estadual.

“Com essa entrega, vamos ampliar o patrulhamento e, também, estamos licitando um projeto de monitoramento através de câmeras, de forma que as imagens sejam processadas pela tecnologia, que aciona o comando. Com esse sistema, dezenas de criminosos já foram presos em Salvador. Estamos licitando isso para colocar, inicialmente, em 56 cidades da Bahia”, declarou Rui Costa.

O titular da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Maurício Barbosa, destacou a importância da entrega das viaturas para a região Leste, principalmente para Feira de Santana. "Esta ação de hoje reforça a melhoria da infraestrutura da segurança pública, que vem sendo implantada pelo governo estadual, inclusive com a aquisição de armamentos, materiais de perícia, coletes e outros itens que integram o dia a dia do policial".

A 97ª Companhia Independente da Polícia Militar, responsável pelo policiamento em Irará e outros três municípios, foi uma das contempladas. O major João Himério, comandante da unidade, acredita que se trata de uma melhoria técnica com impacto na motivação aos policias. "Quando se dá melhores condições de trabalho à tropa, isso se reflete na operacionalidade", afirmou.

Ainda em Feira de Santana, Rui Costa inaugurou uma pista de atletismo de dimensões oficiais. O equipamento esportivo, que recebeu R$403 mil em investimentos do Estado, vai permitir a prática de treinos e competições de corrida, lançamento de peso, corrida de obstáculos, lançamento de martelo, salto em altura, salto com vara 50 metros e salto em distância. "Essa pista tem um sentido muito social do nosso trabalho. Faz parte da orientação do governador Rui Costa para que os quartéis fossem abertos para o oferecimento de serviços, de modo a aproximar a corporação da comunidade", afirmou o comandante geral da PMBA, coronel Anselmo Brandão. O governador também assinou ordem de serviço visando a ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Feira de Santana, no Setor Tomba, com investimento de R$50 milhões.

