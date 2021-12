Mulher é presa com drogas avaliadas em R$ 12 mil no interior da Bahia

Uma mulher foi presa na manhã desta quinta-feira, 1°, com drogas avaliadas em R$ 12 mil, no município de João Dourado, a 484 km de Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a prisão fez parte da Operação Âncora, que visa a combater o tráfico de drogas, crimes de homicídio e roubos.

Conforme a pasta, a prisão da suspeita aconteceu após uma investigação dos policiais da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Irecê).

Com ela foram encontradas 246 trouxas de maconha, 183 pedras de crack, 85 porções de cocaína e uma pistola automática. “Ela faz parte de uma organização criminosa que atua na região. As investigações seguem, para localizar o alvo número um da quadrilha”, explicou o titular da Delegacia Territorial de Irecê, delegado Ernandes Reis dos Santos.

