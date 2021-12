Mulher é morta a facadas em Feira de Santana

Uma mulher foi morta a facadas na madrugada deste sábado, 3, no rua Alan Flamengo, no bairro Caraíbas, em Feira de Santana, a 116 km de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não identificada, foi encontrada dentro de um quarto, com ferimentos no pescoço. Ainda conforme o órgão, o suspeito de cometer o crime fugiu do local.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), realizaram o levantamento cadavérico e encaminharam o corpo para a necropsia na sedo do órgão. Com informações do Acorda Cidade.

