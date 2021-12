Mulher de 19 anos é presa e drogas avaliadas em R$ 100 mil são apreendidas em Feira de Santana

Uma mulher de 19 anos, identificada como Adriana Açucena Porto Silva, 19 anos, foi presa nesta terça-feira, 7, suspeita de tráfico de drogas. De acordo com informações do Acorda Cidade, foram encontrados no interior da casa dela 92 tabletes de maconha prensada, totalizando cerca de 100 kg, uma balança eletrônica, duas balanças de precisão, cinco sacos com porções de maconha, uma tesoura, 10 pinos de cocaína, uma faca tipo peixeira e papel filme para embalar as drogas. O material ilícito está avaliado em R$ 100 mil.

“Recebemos a informação de que nessa casa havia uma grande movimentação de motocicletas e que supostamente seria um local onde estariam guardando motocicletas roubadas e furtadas. Enviamos uma equipe até o local e lá encontramos essa mulher e toda essa quantidade de entorpecentes”, afirmou o delegado André Ribeiro ao Acorda Cidade.

De acordo com o delegado, a mulher não quis declarar nada na delegacia e afirmou que só vai falar em juízo. Ela já foi presa em outra oportunidade em posse de arma de fogo. “Com certeza ela sabe o destino da droga, mas não quis falar. Provavelmente ela já fica orientada nesse sentido, pra o caso de ser presa, não declarar nada”, contou o delegado.

Adriana Açucena Porto Silva foi autuada em flagrante na delegacia e será encaminhada ao Complexo de Delegacias do Sobradinho, onde ficará a disposição da justiça.

