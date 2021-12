MP recebe denúncia de nepotismo cruzado envolvendo vereadores de Feira de Santana

O Ministério Público Estadual (MPE) recebeu uma denúncia de possível nepotismo na Prefeitura Municipal de Feira de Santana, atualmente sob a gestão do prefeito Colbert Martins (MDB). De acordo com a informação, publicada pelo site Acorda Cidade, filhos e esposas de vereadores do município tiveram nomeações em cargos do serviço municipal publicadas no Diário Oficial Eletrônico.

“Tenho buscando uma oportunidade de emprego nesta Prefeitura, mas apesar de várias tentativas, sequer tenho obtido retorno (...).Uma pessoa já me aconselhou que é perder tempo ir à Prefeitura buscar emprego. Ou procuro um vereador ou nunca serei contratado. Cansei de pesquisar porque tem muito mais e sei que o MPE pode agir com base nessas amostras”, diz a denúncia.

As nomeações ocorreram na Procuradoria Geral do Município, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no Gabinete do prefeito, na Secretaria Municipal de Administração, no Hospital da Mulher, na Secretaria Municipal de Planejamento, na Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural e na Superintendência de Operações e Manutenção.

Os vereadores Edvaldo Lima, Zé Curuca, Gerusa Sampaio (secretária extraordinária de Políticas para as Mulheres), Correia Zezito, Pedro Américo, Luiz da Feira e Paulão do Caldeirão foram citados na ação e serão convocados para prestar esclarecimentos ao MP.

De acordo com o regimento da Controladoria-Geral da União, trata-se de nepotismo cruzado quando o agente público nomeia pessoa ligada a outro agente público, enquanto a segunda autoridade nomeia uma pessoa ligada por vínculos de parentescos ao primeiro agente, como troca de favores.

