Motorista perde controle do veículo e colide em módulo policial de Feira de Santana

Um veículo ficou com a frente totalmente danificada, na noite desta sexta-feira, 9, após o motorista perder o controle e colidir com o módulo policial da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), localizada na Avenida Getúlio Vargas, em Feira de Santana.

De acordo com informações do Acorda Cidade, o condutor estava em alta velocidade e foi socorrido para um hospital. Ainda não há informações sobre a identidade do motorista e nem detalhes sobre o ocorrido.

