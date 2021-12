Morro do Chapéu recebe micro-ônibus para o transporte de pacientes à policlínica

A população de Morro do Chapéu já tem à sua disposição o micro-ônibus que fará o transporte de pacientes do município para a Policlínica Regional de Saúde, em Irecê. O equipamento, que conta com ar-condicionado e TV, vai atender, de forma gratuita e exclusiva, as pessoas que forem utilizar os serviços de saúde pré-agendados na unidade. “Este ônibus trará conforto e dignidade para o nosso povo”, ressaltou o presidente da Câmara Municipal de Morro do Chapéu, Antônio Júnior Rocha.

adblock ativo