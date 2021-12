Morro do Chapéu promove saúde bucal para a população carente

O município de Morro do Chapéu recebe, até sexta-feira (8), uma equipe formada por estudantes de Odontologia da Liga Acadêmica Baiana de Educação em Saúde Bucal (LABESB), organizada por acadêmicos da Escola Bahiana de Medicina e Saude Pública (EBMSP). Os futuros odontólogos, junto a professores universitários e cirurgiões dentistas, estão realizando, na cidade, atividades de promoção da saúde bucal para a população.

As ações educativas e de prevenção, que acontecem na sede e nos povoados para uma parcela da população que necessita de assistência à saúde bucal, incluem instruções de higiene, aplicação tópica de flúor, escovação supervisionada, restauração de dentes decíduos e permanentes e tratamento restaurador da cárie dentária. Estas atividades, aliadas ao diagnóstico epidemiológico sobre as condições de saúde bucal dos moradores, são resultados do projeto elaborado pela Câmara Municipal de Morro do Chapéu, em parceria com a prefeitura, através das Secretarias de Saúde e de Educação do município.

