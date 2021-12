Morro do Chapéu aprova Conselho Municipal de Política Cultural

A Câmara Municipal de Morro do Chapéu aprovou o projeto de lei que cria o Conselho e o Fundo Municipal de Cultura, instrumentos considerados importantes para a qualidade e ampliação das políticas culturais do município.

Em plenário, os vereadores ressaltaram a riqueza cultural de Morro do Chapéu e defenderam a importância da aprovação do documento, para garantir o fortalecimento da cultura, a participação popular e a continuidade das ações de cultura da cidade.

A criação do Fundo Municipal de Cultura busca facilitar a captação de recursos e assinatura de convênios com entes públicos e privados. Já os Conselhos são órgãos paritários em representação, deliberativos, consultivos, fiscalizadores e propositores, podendo, assim, contribuir de forma decisiva com a gestão cultural que contemple as diversas manifestações existentes no município.

adblock ativo