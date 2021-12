Micareta de Feira de Santana começa nesta quinta-feira; confira a programação

Léo Santana, Harmonia do Samba, Saulo, Daniela Mercury, Claudia Leitte, É o Tchan, Bell Marques, Dorgival Dantas, Tayrone, Pablo, Psirico, Timbalada e Parangolé, além de Netinho – que volta aos trios desde que se recuperou de complicações de saúde que teve em 2013 – são algumas das atrações da Micareta de Feira de Santana 2018, que começa nesta quinta-feira (19) e prossegue até domingo (22). Carnaval fora de época mais antigo do país, criado há 80 anos, a festa feirense acontece em clima de diversidade musical, contemplando os foliões que curtem do axé ao pagode, passando pelo sertanejo e arrocha.

O cantor de pagode Léo Santana abre oficialmente a micareta de Feira, às 19h de quinta, no circuito Maneca Ferreira. O artista baiano, contratado pelo Governo do Estado, puxará um trio sem corda para animar o folião pipoca. Também se apresentam na mesma noite Devinho Novaes, Bell Marques, Tayrone, É o Tchan, Robyssão, Timbalada e Parangolé. Na sexta-feira (20), segundo dia da festa, se apresentam Denny Denan, Daniela Mercury, Saulo, Psirico, Rafa&Pipo, Babado Novo e Oz Bambas. No sábado (21), a micareta terá 25 atrações, entre as quais Chicana, Katê, Harmonia do Samba, Chiclete com Banana, Cheiro de Amor, Netinho, Edson Gomes e Selva Branca. O último dia, no domingo (22), 27 atrações estão na programação, entre elas Cláudia Leitte, Ricardo Chaves, Armandinho, Solange Almeida, Alinne Rosa e Ninha.

Nos quatro dias de folia, o público poderá aproveitar não só o desfile de trios elétricos, como também o palco instalado na Rua Ari Barroso, que irá receber 20 atrações musicais. O local recebeu o nome de Jota Morbeck, em homenagem ao cantor que fez sucesso nos anos 1980. O projeto “Ouro Negro”, promovido pela Secretaria da Cultura do Estado (SECULT), é outra atração da folia, que contará com 14 atrações, entre eles Afoxé Filhos D Oguian, a Associação Bloco Afro Flor de Ijexa, a Associação Comunitária Cultural Bloco Carnavalesco Zumbi Dos Palmares, a Associação Cultural Coleirinho da Bahia,Bloco Afro Cultural Feira Axé, Bloco Afro Cultural Nelson Mandella, Grêmio Recreativo Afoxé Axé Filhos de Ogun, Grêmio Recreativo Escola de Samba Brasil Meu Samba e Movimento Cultural Afoxé Guian Filhos de Oxalá.

Para a realização da festa, a prefeitura investiu – entre infraestrutura e pagamento de cachês artísticos – em torno de R$ 2,3 milhões. O prefeito José Ronaldo ressalta que no sábado e no domingo a micareta vai começar mais cedo e o encerramento, no domingo, deve ocorrer por volta da meia-noite, como no ano passado. Cerca de 5,3 mil policiais militares e civis atuarão na festa. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), serão quase 10 mil plantões extras pagos este ano pelo Governo do Estado. O caminhão do Centro Integrado de Comando e Controle Regional será utilizado em Feira de Santana para monitorar a festa com câmeras.

Veja a programação da Micareta de Feira *

Quinta-feira (19)

19h - Léo Santana

19h30 - Trio Da Cidade

19h45 - Banda Katerete

20h - Djalma Ferreira

20h30 - Devinho

21h - É O Tchan

21h30 - Robyssão

22h - Bell Marques

22h30 - Tayrone

23h - Timbalada

23h30 - Parangolé

23h45 - Expresso do Reggae

0h - 100 Mais nem Menos

Sexta-feira (20)

19h30 - Denny Denan

20h - Daniela Mercury

20h30 - Luciana Alves

21h - Saulo

21h15 - Bloco dos Vaqueiros

21h30 - Psirico

21h45 - Bloco Fala Sério

22h - Rafa & Pipo

22h15 - Bloco Vou Beber

22h30 - Babado Novo

22h45 - Outros Baianos

23h - Aladin

23h30 - Oz Bambaz

0h - Bahia Band

Sábado (21)

13h - Bloco Bacalhau Na Vara

15h30 - Bloco Me Leva Q Eu Vou

16h - Mister Axé

16h15 - Bloco Lá Vem Eles

16h30 - Axé Forever

17h - John Robert

17h15 - Bloco Lá Vem Elas

17h30 - Monte Zion

18h - Márcia Porto

18h30 - Chicana

19h - Cris Mel

19h30 - Katê

20h - Chiclete com Banana

20h30 - Thalita Costa

21h - Cheiro de Amor

21h15 - Bloco Fala Sério

21h30 - Marizélia

21h45 - Bloco Quilombo do Reggae

22h - Netinho

22h15 - Bloco Vou Beber

22h30 - Pagode do Segredo

23h - Edson Gomes

23h30 - Selva Branca

23h45 - Balanço Gostoso

0h - Jean Santana

Domingo (22)

14h - Bloco Tracajá

14h30 - Unidos pelo Samba

15h - Big Barka

15h15 - Bloco Amigos da Saúde

15h30 - Froza

15h45 - Bloco Esponjinha

16h - Rataplan

16h15 - Bloco Zerinho

16h30 - Mazinho Venturine

16h45- Bloco Euterpe Folia

17h - Ricardo Chaves

17h15 - Quixabeira Da Matinha

17h30 - Armandinho

18h - Solange Almeida

18h30 - Naldinho & Léo Rios

19h - Claudia Leitte

19h30 - Pablo

20h - Alinne Rosa

20h30 - Paulo Bindá

21h - Trio da Adversidade

21h15 - Bloco Vou Beber

21h30 - Galeguinho

22h - Sarah Reis

22h15 - Bloco Vou Beber

22h30 - Johnny Paixão

23h - Paulinho Sucesso

23h30 - Audácia Pura

0h - Ninha

* Programação sujeita a mudanças

adblock ativo