Menino de 10 anos morre após ser picado por cobra no interior da Bahia

Uma criança de 10 anos morreu na manhã desta quinta-feira, 18, após dar entrada no hospital municipal de Queimadas, norte da Bahia, depois de ser picado por uma cobra, na zona rural do distrito de Tanque da Pedra, no município baiano.

De acordo com informações iniciais, João Emanuel foi internado na quarta-feira, 17, porém, não resistiu às complicações causadas pela mordida. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a unidade não contava com soros para tratamento de picadas de animais peçonhentos pois o material está alocado na cidade de Serrinha, a 132 km do local.

Ainda segundo o órgão, a família do menino não informou à equipe médica que a criança havia sido picada por uma cobra, o que só foi constatado após a realização de exames. Com informações do Verdinho.

