Médico suspeito na morte de empresária se apresenta à polícia de Feira de Santana

O médico Antônio Marcos Rego Costa, principal suspeito na morte da ex-companheira, Gabriela Peixoto, se apresentou à polícia na manhã desta sexta-feira (3), em Feira de Santana. Ele, que é apontado como a última pessoa com quem a vítima teve contato.

Gabriela estava desaparecida por uma semana e foi encontrada morta no dia 22 de agosto, às margens da BR-116, na zona rural de Feira de Santana.

O médico veio do Acre para se apresentar, após ter a prisão preventiva solicitada na última terça-feira (31), pela Polícia Civil. Durante as investigações, foram encontrados vestígios de sangue no veículo do suspeito.

A delegada Klaudine Passos, da 1ª Delegacia Territorial, informou que várias pessoas próximas à vítima já foram ouvidas. Uma delas foi uma funcionária, que relatou ter sido "conturbado" o relacionamento entre os dois e que o médico demosngtrava ciúmes.

