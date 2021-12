Mais de seis mil pessoas deverão ser atendidas na Feira Cidadã em Miguel Calmon

Começou, nesta quinta-feira (11), a Feira Cidadã no município de Miguel Calmon. Procedimentos médicos, serviços de cidadania e espaço de beleza e diversão para a criançada são alguns dos atrativos do evento, que acontece na Praça Lauro de Freitas, até segunda-feira (5). De acordo com os organizadores, a expectativa é que mais de seis mil pessoas devam ser atendidas pela ação realizada pela Secretaria de Saúde do Estado (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA). Na sexta-feira (12), uma edição extraordinária da feira vai acontecer em São Sebastião do Passé.

Exames como mamografia, ultrassonografia (mama, abdômen total, tireoide, vias urinárias, próstata via abdominal e partes moles) e eletrocardiograma, bem como atendimento oftalmológico, ginecológico, odontológico, estão sendo oferecidos à população, gratuitamente. A população pode, também, aferir a pressão arterial, fazer a medição do índice glicêmico e obter orientação nutricional. No campo da cidadania, um dos serviços ofertados é a emissão da segunda via da identidade.

O coordenador da feira, pelas VSBA, Edvaldo Gomes, explica que a Feira Cidadã iria até sexta (12), mas foi estendida até segunda para as cirurgias de catarata e os serviços de Odontologia. “É uma iniciativa que faz a diferença por ofertar procedimentos de qualidade a todos que precisam”, afirmou, destacando que quem procura a feira passa por uma triagem para a realização dos procedimentos médicos. Nos casos em que for necessária uma complementação, ocorrerá o agendamento de exames para a realização posteriormente em unidades de Saúde da cidade.

adblock ativo