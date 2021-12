Mais de dois mil pacientes já foram atendidos na Policlínica de Irecê

A Policlínica do Consórcio Público Interfederativo de Saúde de Irecê contabiliza 2.119 atendimentos de pacientes de 22 municípios (que integram o consórcio), em pouco mais de um mês de inaugurada. Nesse período, foram realizados 1.053 exames e 1.066 consultas na unidade, que disponibiliza para a população nove especialidades médicas, como cardiologia e neurologia, e exames de imagem, como tomografia, ressonância magnética e eletroencefalograma. Além dos atendimentos médicos, a policlínica oferece consultas com psicólogos e nutricionistas, bem como realiza trabalhos educativos e promove palestras com orientações de saúde.

Inaugurada no dia 8 de dezembro de 2017, a policlínica recebeu um investimento de R$ 25 milhões, entre obras civis e aquisição de equipamentos. A manutenção mensal é dividida entre Estado, que arca com 40%, e municípios consorciados, que rateiam os 60% restantes. Conforme o diretor Fernando Luiz Failla, a unidade promove a regionalização da prestação de serviço de alta qualidade em saúde, à medida que garante a cobertura de diversos os exames gratuitos solicitados pelo SUS no interior.

O gestor explica que o acesso ao serviço é a partir da Estratégia de Saúde da Família de cada município. “A população vai procurar o médico da atenção básica. Se o profissional identificar a necessidade por um especialista ou exame, fará o encaminhamento. Desta forma, o paciente já vai com o seu horário agendado”. Para a população que não reside em Irecê, completa, estão sendo disponibilizados micro-ônibus especiais que fazem o deslocamento dos pacientes dos municípios consorciados, já tendo sido feitas 127 viagens com os veículos do consórcio.

