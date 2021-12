Mais de 10 mil produtos falsificados são apreendidos em Feira de Santana

Uma carga com mais de 10 mil produtos falsificados foi interceptada na tarde deste domingo, 13, por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos em Rodovias (Decarga) no município de Feira de Santana, Centro-Norte baiano.

Segundo informações da Polícia Civil, no caminhão eram transportados mais de 10 mil pares de calçados e bolsas, réplicas de marcas famosas e sem nota fiscal, sendo a carga avaliada em R$ 800 mil.

O caminhão, que saiu de Nova Serrana, em Minas Gerais, com destino às cidades do Nordeste, foi interceptado em um posto de combustível, nas proximidades do bairro Conjunto Jomafa e o motorista autuado em flagrante.

Os empresários responsáveis pela compra e distribuição dos produtos já foram identificados e devem responder judicialmente. Já o motorista do caminhão está à disposição da Vara Criminal e outras ações devem ser deflagradas nos próximos dias, com o objetivo de coibir esse tipo de crime.

