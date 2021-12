Liga Morrense de Futebol se reúne com o prefeito de Morro do Chapéu

A Liga Morrense de Futebol (LMF) se reuniu, na terça-feira (19), com o prefeito de Morro do Chapéu, Léo Dourado, para discutir sobre a realização do Campeonato Morrense 2018. No encontro, do qual participou também o presidente da Câmara Municipal, Antônio Júnior Rocha; o secretário de Esportes, Luiz Alberto e alguns representantes de clubes filiados à Liga, os atletas dialogaram questões como segurança, arbitragem, tabela, equipe para os dias de jogos, orçamento e premiação.

O presidente da Liga, Ailton Oliveira, apresentou o cronograma do campeonato e as demandas necessárias para a realização da disputa em 2018. “O nosso objetivo é promover um campeonato como Morro do Chapéu merece, é realizar uma das maiores competições do interior do Estado. Mas, para isto, é fundamental somar forças”. O prefeito, por sua vez, se comprometeu a avaliar os pleitos da Liga e dos Clubes e, juntos, fortalecer o esporte morrense. “A prefeitura, através da Secretaria de Esportes, será uma grande parceira para a realização do campeonato municipal. O que estiver ao alcance do poder público, nós faremos”.

