LBV entrega, nesta sexta, 300 kits escolares a crianças da zona rural de Ipirá

Crianças das escolas municipais Aurelino Carneiro dos Santos e Mayana Crespo Pineiro Fernandes, localizadas na zona rural de Ipirá, vão receber 300 kits de materiais pedagógicos, nesta sexta-feira (19). A ação faz parte da campanha nacional "Criança nota 10 — proteger a infância é acreditar no futuro!", promovida pela Legião da Boa Vontade (LBV).

Até o final de março, conforme a LBV, serão entregues mais de mil kits escolares na Bahia e 25 mil kits em dezenas de municípios brasileiros. Cada kit é composto de itens de acordo com a faixa etária dos estudantes e contém estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, tinta guache, cadernos e régua, entre outros.

A entrega conta com o apoio da Associação Beneficente Nina Gomes (ABENG) e, conforme a LBV, acontecerá de forma organizada, evitando aglomeração e mantendo o distanciamento social, seguindo todas as orientações dos órgãos de Saúde em relação à proteção contra o novo Coronavírus.

"Confiar na educação é garantir um futuro melhor para todos nós e sabendo disso, a Legião da Boa Vontade investe na educação de crianças e adolescentes de baixa renda, com o objetivo de apoiar as famílias que não têm recursos para a compra dos itens escolares e de incentivar os estudantes a continuarem os estudos, mesmo nestes tempos de pandemia", disse a LBV.

Para doar itens escolares, o interessado deve acessar o site www.lbv.org.br e no endereço @lbvbrasil no Facebook, no Instagram e no YouTube é possível conferir a cobertura das doações.

adblock ativo