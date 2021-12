Lavador de carros é morto a tiros em Feira de Santana

Um homem de 28 anos, identificado como Jackson da Silva Mariano, foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira, 30, em um posto de lavagem de carros que fica no bairro Tomba, na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), no centro-norte do estado.

De acordo com o Acorda Cidade, o crime teria ocorrido por volta das 16h50. A vítima era funcionária do local, situado na Rua Escorpião, e estava terminando um serviço. Dois homens armados se aproximaram em um veículo, modelo Hyundai HB20, e dispararam cerca de 15 tiros que acertaram a região das costas, barriga, cabeça e braço esquerdo. Jackson não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O titular da Delegacia Territorial (DT) da cidade, Luís Smyslov Filgueiras, informou que foram utilizadas duas armas de fogo calibre 380 e .40. Durante os disparos, um dos tiros ainda chegou a acertar o carro que estava sendo lavado.

Ainda não há informações sobre a identidade dos autores do ato criminoso e nem qual teria sido a motivação. O caso será investigado pela Polícia Civil.

