Lajedinho é contemplado com nova escola e obras de abastecimento de água

A comunidade escolar de Lajedinho comemorou a inauguração do novo prédio do Colégio Estadual Professora Delzair do Nascimento Galvão, nesta sexta-feira (8). Com capacidade para 720 estudantes, a unidade escolar foi entregue pelo governador Rui Costa e pelo secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues. O colégio, cuja sede original foi destruída pela enchente que devastou a cidade em 2013, ganhou novo endereço (Rua Dermeval Rocha da Silva), além de uma ampla estrutura, englobando seis salas de aula, cozinha, biblioteca, auditório, refeitório, banheiros, laboratórios de Ciências e de Informática, ambientes administrativos e uma quadra poliesportiva coberta, em um investimento de R$ 3 milhões.

O governador Rui Costa falou sobre o atual momento da Educação na Bahia: “Mais uma escola nova que entregamos no Estado dentro do padrão que queremos, com equipamentos de esporte, quadra coberta, biblioteca, laboratórios, enfim, com toda a infraestrutura adequada para os alunos. Quero aproveitar a inauguração desta escola para renovar o meu pedido de ajuda aos prefeitos, aos pais, mães, avós no processo educativo de nossas crianças, porque acredito que ninguém faz nada sozinho, principalmente na área de Educação. Educação não começa na escola, começa em casa, com a família. É desde cedo que aprendemos os valores familiares. Gosto de repetir um ditado que minha mãe costumava dizer: faça com os outros o que você gostaria que fizesse por você. Se todo mundo praticasse isso viveríamos em um mundo melhor”, afirmou o governador que já visitou 316 unidades escolares, durante a sua gestão.

Na nova unidade, destacou o secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues, serão desenvolvidos projetos de arte, cultura, esporte, tecnologia, inovação e empreendedorismo, para fortalecer o processo de ensino e aprendizagem. “Este é um importante reforço para a população de Lajedinho, que agora conta com um ambiente com toda a estrutura para oferecer educação em várias frentes para o completo desenvolvimento dos estudantes. Fica aqui o nosso compromisso de continuar, juntos aos profissionais da Educação e às famílias dos nossos estudantes e com a ajuda de deputados federais e estaduais, senadores, prefeitos, vereadores e secretários municipais de Educação, a nossa responsabilidade de melhorar os nossos indicadores para que a Educação na Bahia ganhe espaço de destaque e os nossos estudantes sejam cidadãos cada vez mais preocupados com a comunidade e com o desenvolvimento social, tornando-se grandes profissionais”.

Empolgado com o novo ambiente escolar onde dará prosseguimento ao seu percurso estudantil, Diogo Marques Santos Reis, 17, 2º ano do Ensino Médio, disse que se sente ainda mais estimulado a frequentar a escola. “Estou mais animado com o novo colégio, que é maior em espaço e melhor em infraestrutura. Nas horas vagas, podemos aproveitar o nosso tempo na sala de informática, na biblioteca ou na quadra. Estou entusiasmado em dar continuidade aos meus estudos e concluir o Ensino Médio”.

O diretor Everton Barreto dos Santos falou sobre a expectativa da comunidade escolar neste ano letivo. “A nossa comunidade ganhou um grande presente. Nosso colégio, agora, tem uma área de convivência ampla; quadra de esporte coberta; seis salas de aula, sendo que três serão usadas para vídeo, jogos e reunião; auditório com 70 lugares; biblioteca; laboratórios de Ciências e de informática, já com 25 chromebook; rede wi-fi aberta; sala de professores, secretaria, vestuário. Enfim, ganhamos ainda mais responsabilidade com a Educação e duas coisas importantes no processo educativo: espaço para a prática do esporte e área de convivência”.

Encontro com gestores

Ainda na região, o governador Rui Costa participou de um encontro com diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos de 22 escolas do Núcleo Territorial de Educação de Itaberaba (NTE 14). A atividade, que contou também com a participação do secretário Jerônimo Rodrigues e da equipe técnica na Secretaria da Educação, aconteceu no Centro Estadual de Educação Profissional do Piemonte do Paraguaçu I, em Itaberaba. Este foi o quarto encontro realizado pela Secretaria da Educação do Estado com a presença do governador Rui Costa para discutir ações nas escolas que resultem na melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. A atividade também já foi realizada nos núcleos de Alagoinhas (NTE 18), Jacobina (NTE 16) e Seabra (NTE 3).

Ainda para o município de Lajedinho, o governador entregou melhoria na urbanização, pavimentação, ciclovia e drenagem profunda nas bordas da BA-311, no bairro São José. As obras contaram com um investimento de mais de R$ 549 mil, totalizando uma área de dois mil metros quadrados de pavimentação em paralelepípedo e dois mil metros quadrados de passeio em concreto. Também foram entregues a rede de distribuição de água com ligações domiciliares, na localidade de Santa Rosa, e o Sistema Simplificado de Abastecimento de Água para a localidade de Vila Santana, beneficiando os moradores dos locais mais afastados da sede municipal, com a oferta de água tratada de qualidade.

