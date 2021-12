Jovem de 22 anos é executado a tiros em Feira de Santana

Um jovem de 22 anos, identificado como Jonatas Almeida de Jesus, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira, 24, no bairro Pedra Ferrada, na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvado), no centro-norte do estado da Bahia.

De acordo com o Acorda Cidade, o assassinato ocorreu na região da Rua da Bondade. Jonatas caminhava na localidade quando dois homens que estavam em um carro preto se aproximaram e efetuaram os disparos contra a vítima. O jovem não chegou nem a ser socorrido e morreu ainda no local.

Até o momento, ainda não se sabe a motivação ou autoria do ato criminoso. O titular da Delegacia Territorial (DT), Luis Smyslov Filgueiras, afirmou que ele pode ter sido vigiado por um dos comparsas, que esperou o melhor momento e o melhor local pra poder executar o rapaz.

O levantamento cadavérico foi realizado junto com peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e policiais civis.

