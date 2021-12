Jovem de 21 anos é assassinado a tiros em Feira de Santana

Um jovem de 21 anos, identificado como João Paulo Leite Andrade, foi morto na tarde desta sexta-feira, 19, no bairro do Campo Limpo, em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), no centro-norte do estado.

De acordo com o Acorda Cidade, o crime aconteceu por volta das 13h30, na Rua Bento Gonçalves, quando dois homens que estavam em uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos que atingiram nas regiões da cabeça e das costas. João Paulo era morador da Rua Itaporã, que fica localizada no mesmo bairro onde ocorreu o crime.

O titular da Delegacia Territorial (DT), Felipe Ghiraldelli, efetuou o levantamento cadavérico junto com a Polícia Civil e peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.

O corpo da vítima foi encaminhada para a necropsia no DPT.

adblock ativo