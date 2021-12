Jovem de 20 anos é assassinado a tiros dentro de apartamento em Feira de Santana

Um jovem de 20 anos, identificado como Alexandre Barreto Assis, foi assassinado a tiros, na tarde desta quinta-feira, 2, por volta das 14h30, dentro de um apartamento no bairro Conceição, em Feira de Santana. A namorada, grávida de três meses, também estava no local. A vítima estava sentada no sofá de casa quando o local foi invadido.

“Eles chegaram dizendo que queriam pirão, que nós vendemos, e eu tava no banheiro. Não vi nada, só ouvi os tiros. Uma amiga e uma criança também estavam dentro do apartamento e a gente correu pra dentro do quarto e ficou segurando a porta com medo de eles invadirem e matarem a gente também. Alexandre estava sentado no sofá e não teve como se defender”, relatou.

Segundo a namorada da vítima, a casa pegou fogo e ela e outras pessoas saíram do quarto correndo. “Não sei se eles queriam colocar fogo no corpo ou no apartamento. Os vizinhos jogaram água”, disse.

O casal tinha cinco meses morando juntos e, de acordo com informações do Acorda Cidade, a vítima já teve envolvimento com drogas, mas no momento estava trabalhando. A delegada Thiara Ramos informou que Alexandre foi alvejado nas mãos, cabeça e tórax. Além disso, segundo ela, ele não morava no apartamento onde foi morto.

“Essa residência não é o local onde ele mora. Ele estava aqui desde a noite de ontem com a namorada que também é proprietária da residência. O corpo ostenta perfurações de arma de fogo e apresenta na parte superior, indícios de que teria sido ateado fogo. A gente ainda não sabe se foi decorrente da própria ação dos disparos em contato com algum tipo de material na residência ou se de fato foi ateado fogo propositadamente. Os peritos levantaram uma quantidade considerável de perfurações de arma de fogo pelo corpo, e em relação à abordagem como os autores chegaram vamos investigar. Eles teriam chegado pedindo o tipo de comida que é comercializada nesta residência pela proprietária”, relatou a delegada.

