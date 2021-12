Jacobina registra quarto tremor de terra no mês de junho

O município de Jacobina, no Centro-Norte baiano, registrou um novo tremor de terra na noite da última terça-feira, 15. De acordo com as leituras captadas pelas estações sismográficas do o Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSIS/UFRN), o evento foi de magnitude 1.7 mR na escala Richter, o que o configura como um microssismo com a energia sísmica liberada equivalente a uma explosão de pedreira ou demolição.

Esse é o quarto tremor sentido na cidade no mês de junho. No dia 10, dois tremores foram registrados, ambos com magnitude 1,6 mR, e no dia 7 houve um outro abalo que registriu magnitude 1,8 mR. Os tremores estão sendo analisados pelas Defesas Civil local e estadual.

