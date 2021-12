Jacobina registra quarto tremor de terra em 2021

Localizada a 340 km de Salvador, a cidade de Jacobina, centro-norte da Bahia, registrou um tremor de terra na noite desta segunda-feira, 29. O abalo sísmico foi quarto registrado no município neste ano.

De acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis), o tremor foi de 1.2mR, considerado de baixa intensidade pelos estudiosos.

No dia 3 de fevereiro deste ano, um abalo de 2.7 mR foi registrado na região. Já no dia 18 de março, outros dois tremores de de 2.2 mR e 1.7 mR foram anotados pelo LabSis. Não houve registro de feridos durante os eventos.

