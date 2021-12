Jacobina e Senhor do Bonfim serão contemplada com policlínicas regionais

Os municípios de Jacobina e Senhor do Bonfim vão ser contemplados, cada um, com uma policlínica regional de Saúde. O documento que garante a construção dos equipamentos, assinado esta semana pelo governador Rui Costa e prefeitos das regiões, vai beneficiar cerca de 700 mil pessoas de 30 cidades vizinhas. "Regionalizar a saúde é uma estratégia que se mostra eficaz em diversos países desenvolvidos espalhados pelo mundo. É isso que estamos realizando com as policlínicas. Estamos mudando o modo de fazer política pública de saúde na Bahia", destaca o governador.

O secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, explica que cada policlínica receberá investimentos da ordem de R$ 24 milhões, custeados totalmente pelo Estado. Os recursos serão aplicados em infraestrutura e aparelhos de última geração. Os gastos com a manutenção do equipamento serão divididos entre o Governo Estadual e os municípios consorciados. "Uma vez estabelecido o consórcio, medidas legais serão tomadas e a obra é licitada e executada em nove meses, em média".

Em paralelo às policlínicas, serão oferecidos micro-ônibus para levar os pacientes até a unidade de saúde. "Essa unidade de Saúde é um importante avanço para transformar Jacobina em um polo de saúde", comemora o prefeito de Jacobina, Luciano Pinheiro. O prefeito de Senhor do Bonfim, Carlos Brasileiro, enaltece a parceria entre municípios e Estado. “Isto representa uma quebra de paradigma no atendimento à Saúde, que muito se esperava na Bahia".

Serviços

As policlínicas oferecem exames de alta e média complexidade, com destaque para ressonância magnética, tomografia, mamografia, ultrassonografia com doppler, ecocardiografia, ergometria, mapa, holter, eletroencefalograma, eletromiografia, raio-x, eletrocardiograma, endoscopia, colonoscopia, nasolaringoscopia, colposcopia, histeroscopia e cistoscopia. Também serão realizados procedimentos de vasectomia, cauterização, pequenas cirurgias e cuidados com o pé diabético, além de biópsias de mama, tireoide, próstata, dérmica, gastroenteral, entre outras.

adblock ativo