Itaberaba se prepara para sediar a 2ª Expovale

A 2ª Exposição Agropecuária do Vale do Médio Paraguaçu (Expovale) acontece em Itaberaba, entre os dias 23 a 26 de março, no Parque de Exposição do município. O evento foi agendado conforme calendário oficial de instituições como a Federação da Agricultura do Estado da Bahia (FAEB) e da Secretaria Estadual da Agricultura (SEAGRI) e Secretaria Municipal da Agricultura (SEMAGRI). A Expovale reunirá, além da feira de animais de alta genética bovina, a 2ª Feira Territorial da Agricultura Familiar, concentrando 18 municípios; o 34° Leilão do Balde Branco e a 1ª Exposição e Julgamento Nacional da Raça Campolina.

“Esta será uma grande oportunidade para os pequenos e médios produtores rurais da região, superando o sucesso da 1ª EXPOVALE, realizada no ano passado, nesta parceria de grande êxito entre a prefeitura municipal e a nossa entidade”, afirma o presidente do Sindicato Rural de Itaberaba, o agropecuarista Alfredo Bezerra Lima que, segundo ele, a prefeitura já iniciou os serviços de melhorias no Parque de Exposição de Itaberaba.

Por conta do aniversário de emancipação político-administrativa da cidade, que completa 141 anos no dia 26 de março, a Expovale irá abrigar os principais eventos culturais da Semana da Cidade, ampliando as atrações artísticas e culturais do evento.

