Itaberaba recebe módulo do Departamento de Polícia Técnica

O governador Rui Costa inaugurou, nesta sexta-feira (10), um módulo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) em Itaberaba, entre outras entregas que beneficiam os setores de Segurança Pública, de Infraestrutura e da Agricultura Familiar da região. A expectativa é que, com a elaboração de provas periciais e a consequente resolução de crimes cometidos em Itaberaba e municípios próximos, devam ficar mais ágeis a partir de agora. De médio porte, ocupando uma área com cerca de 1.500 m², o módulo do DPT de Itaberaba foi equipado com recursos superiores a R$ 1,33 milhão.

O DPT de Itaberaba irá realizar atividade de planejamento, coordenação e controle, bem como serviços do campo da polícia técnico-científica, tais como perícias, exames, pesquisas e estudos. Na nova estrutura completa, irão trabalhar seis peritos criminais, cinco médicos legistas, um perito odontolegal e cinco peritos técnicos. O equipamento público também ganhou uma nova viatura que vai auxiliar na realização dos trabalhos.

Rui Costa declarou que essas ações visam dar melhores condições de trabalho aos peritos e policiais. “Os bons resultados já estão aparecendo. Estou muito feliz de saber que a corporação conseguiu reduzir em 10,8% a criminalidade na região, um índice bastante representativo. Ainda não é o ideal, mas nada supera o trabalho e, ano após ano, iremos mudar essa realidade”.

Obras de requalificação

Além do módulo da Polícia Técnica, o governador inaugurou as obras de requalificação das sedes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT/Rondesp) e do Comando de Policiamento da Região da Chapada (CPR), que cobrem 55 municípios das adjacências e estão localizadas na Avenida Ruy Barbosa. Foram realizadas, com recursos de R$ 100 mil, intervenções como reforma nos banheiros, troca de cerâmicas danificadas, revisão de esquadria, revisão da parte elétrica, troca de algumas portas, reforma no alojamento de praças, pintura, plotagem da fachada, dentre outros.

Outras ações

A BA-046, importante via de ligação de Itaberaba, vai ganhar obras de restauração e pavimentação em cerca de cinco quilômetros de extensão, no trecho de passagem urbana. A autorização do documento que autoriza a intervenção foi assinada pelo governador, enquanto esteve na cidade. Também na ocasião, foram entregues quatro ambulâncias, quatro tratores com implementos, quatro veículos para a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) e 663 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Rui autorizou, ainda, a construção de 311 cisternas, em um investimento de cerca de R$ 800 mil. Em parceria com a prefeitura municipal, Rui Costa participou, também, do lançamento do Programa Expresso Saúde e da inauguração da Praça da Urbis.

