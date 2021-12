Irecê recebe a quarta edição do Festival de Teatro da Caatinga

O IV Festival de Teatro da Caatinga acontece entre os dias 19 e 27/1, no auditório do Colégio Modelo e no Cine Teatro Praça Céu, no município de Irecê. Realizado em parceria com o Fundo de Cultura do Estado (FCBA) e com o apoio da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), o evento conta com a participação de artistas e grupos de teatro de outros Estados brasileiros e de outros países, como Espanha e Bélgica. Durante os nove dias de festival, irão se apresentar grupos de Salvador, Jacobina, Vitória da Conquista, Irecê, Ilhéus e Natal. A entrada é gratuita.

O diretor artístico do festival e curador da mostra, Paulo Atto, fala sobre o desafio da curadoria durante o processo de seleção das montagens, após análise das 50 propostas inscritas. “Diante da qualidade dos espetáculos e da diversidade de propostas cênicas, sejam nos temas abordados e linguagens adotadas, nosso trabalho precisou ser bastante cuidadoso e minucioso”, afirma.

Em relação aos temas abordados nas propostas apresentadas, Paulo Atto destaca que muitos dos espetáculos propostos apresentaram “uma temática ligada à realidade do sertão, suas tradições e seu imaginário, exibindo falares, prosa poética e imagens sertanejas, fato que agrega valor ao evento”.

