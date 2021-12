Irecê implanta projeto Escolas Culturais

O Projeto Escolas Culturais foi implantado no Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães de Irecê, na sexta-feira (8). Durante a sua inauguração, o governador Rui Costa destacou que a iniciativa abre as portas para a diversidade artística e cultural . “Eu considero que a educação transforma e vai transformar a vida desses jovens como transformou a minha. E a implantação do Escolas Culturais, em cada Colégio que a gente chega, vai me dando mais aprendizagem, me faz conhecer a alma e os desejos da juventude para que a gente acerte cada vez mais”, declarou. Durante o evento, Rui Costa garantiu a construção de uma nova quadra coberta em um terreno que fica ao lado da unidade escolar.

O secretário de Educação do Estado, Walter Pinheiro, reforçou a importância da iniciativa para reafirmar a identidade local: “O Projeto Escolas Culturais nos move para a transformação e ajuda a formar gente para a vida. É possível mudar sim, mas sem esquecer a nossa cultura e os elementos característicos de cada região da Bahia”. A secretária de Cultura do Estado, Arany Santana, também destacou a contribuição do projeto para a formação cidadã. “A escola é espaço de liberdade, de expressão, e só a arte é capaz de abrir a cabeça das pessoas para as coisas bonitas e importantes. Escolas Culturais é a forma de promover debates e políticas públicas em parceria com a gestão, a escola e a comunidade”.

O Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães de Irecê é a 11ª unidade de ensino do Estado a receber o Projeto Escolas Culturais. Na instituição estão matriculados 1.027 alunos que cursam o Ensino Médio, entre as quais a estudante Laís Brás, que falou sobre o incentivo do projeto às atividades escolares. “No colégio tem muitos alunos interessados em fazer algo diferente, mas não tinha oportunidade. Acredito que o Escolas Culturais vai beneficiar a nossa escola e toda a região de Irecê”.

