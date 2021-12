Irecê: idoso morre após ser atacado por abelhas

O idoso Antônio Souza Jatobá, de 77 anos, morreu após ser vítima de um ataque de abelhas, em Irecê, na tarde dessa segunda-feira (4), quando ele caminhava em direção a um supermercado. Além dele, a esposa foi atingida pelo enxame e ficou ferida. As abelhas estavam na laje de um sobrado, ao lado do estabelecimento comercial.

Antônio Jatobá e sua esposa, cujo estado de saúde é estável, foram socorridos. Ele, no entanto, sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no mercado e não resistiu.

A Secretaria de Meio Ambiente do município afirmou, após o ocorrido, que implantou um serviço de manejo de abelhas nas áreas urbanas em maio de 2019. Desde então, 547 enxames foram capturados em residências e estabelecimentos comerciais e públicos.

As informações sobre a existência de um enxame em local de risco, ainda segundo o órgão municipal, devem ser feitas por meio do Disk Chamada (74) 99933-3069, por meio do qual as pessoas são orientadas sobre as condutas de prevenção a acidentes.

